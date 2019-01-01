أمنية خاصة من تركي آل الشيخ لمورينيو والأخير يشيد بمدرب ألميريا

البرتغالي كان في ضيافة آل الشيخ عقب محاضرة معهد إعداد القادة بجدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الرياضة السابق بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني حاليًا، رغبته في قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي مسؤولية أي فريق بالدوري السعودي، خلال تواجد الأخير بجدة.

البرتغالي تواجد أمس الثلاثاء، بمدينة جدة السعودية، لإلقاء محاضرة بمعهد إعداد القادة، لنقل خبراته للمدرب السعوديين، وعقب المحاضرة توجه إلى منزل مالك ألميريا لتناول العشاء.

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وقال آل الشيخ، موجهًا حديثه لمورينيو: "سعيد بلقائك سبيشال ون، ومن دواعي سرورنا تواجد هنا، وحلمي أن يأتي مدرب مثلك للعمل بالسعودية".

وأضاف: "ممكن أن توجه رسالة لبيدرو إيمانويل؛ المدير الفني لألميريا، لأنه خسر المباراة الماضية، كان لديه حفلة في اليوم السابق للمباراة ثم هُزم في اليوم التالي؟".

وجاء رد الأسطورة البرتغالية: "هنا أن سبيشال تو، وبيدرو سبيشال ون، هو مدربكم، عليك أن تدعمه، أنا لم أتحدث معه منذ وقت طويل، لكن له مكانة خاصة في قلبي تمامًا ككل لاعب دربته، كان لاعبًا رائعًا ومستعد لتقديم كل شيء من أجلي، وسيحقق أحلامكم في ألميريا".

يذكر أن ألميريا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بفارق خمس نقاط عن قادش، صاحب الصدارة والذي خاض تسع مباريات.