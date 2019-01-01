مورينيو: تركيز توتنهام مشتت بسبب نجومه

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يلوم نجوم توتنهام هوتسبير على حالة الفريق الحالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير اللوم على نجوم الفريق بسبب حالته الحالية والبداية المهتزة في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لزيادة التركيز في الفترة المقبلة حول كرة القدم فقط ونسيان الأمور الآخرى.

وقال مورينيو: "أعتقد في الجزء الأخير من الموسم الماضي كانوا على علم بعدم قدرتهم في المنافسة على اللقب، كذلك لم يكن عليهم الكثير من الضغط للحفاظ على مراكزهم".

لاعبو أرسنال ارتكبوا 13 خطأ أدوا إلى أهداف في شباكهم منذ بداية الموسم الماضي - أكثر من أي فريق آخر في البريميرليج! 😳



لينو لوحده قام بستة منهم! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/HxgCuqiKFJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

"في نهاية الدوري كان تركيزهم الأكبر على دوري أبطال أوروبا، ربما حصل ذلك على جزءًا كبيرًا للغاية من انتباههم وتركيزهم على الدوري الإنجليزي".

وأكمل: "ربما لا يمتلكون هذا الموسم ما يكفي من التناغم ليستمروا بالشكل الذي كانوا عليه، لا أعرف إذا ما كنت مصيب أم مخطيء، لكنهم دومًا ما أبقوا أهم لاعبيهم حتى لو لم يضموا لاعبين جدد".

مونريال يبعث برسالة مؤثرة لجماهير أرسنال عقب انضمامه لريال سوسيداد

واختتم: "ربما الآن بما يحدث مع فيرتونخن وإيركسين لا يشعر الجميع بالسعادة، وبالتالي التركيز ليس في أفضل حالاته بعد والتناغم لم يكتمل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت إيركسين بالرحيل عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.