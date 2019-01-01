مورينيو مرشح لإنقاذ دورتموند

هل نرى مورينيو في البوندسليجا

أوردت تقارير في ألمانيا عن اتجاه بوروسيا دورتموند لتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق في حال استمرار تراجع النتائج مع لوسيان فافر، المدير الفني الحالي.

دورتموند فاز على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الماضية من البوندسليجا، ولكن الفريق لا يقدم الأداء المنتظر في الأسابيع الأولى رغم سوق الانتقالات القوية الصيفية.

وذكرت "بيلد" أن إدارة دورتموند وضعت اسم مورينيو كمرشح رئيسي لتعويض فافر في حال تعثر الفريق مجدداً في الأسابيع المقبلة.

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وأشارت الصحيفة للعلاقة القوية بين مورينيو ويواخيم فاتسكه، مدير دورتموند، ووجود اتصالات مستمرة بين الثنائي، كما سبق وحضر المدرب السابق لإنتر وريال مدريد مباراة للفريق رفقته.

وكشف البرتغالي في تصريحات الصيف الماضي أنه يرحب بالعمل في البوندسليجا، كما أنه يعمل على تعلم اللغة الألمانية.

ويلعب دورتموند مساء الأربعاء أمام إنتر ضمن قمة الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.