مورينيو بعد إصابة سون: أمامنا خياران ولن يعود قبل نهاية الموسم

ضربة قوية تلقاها توتنهام ومورينيو اليوم

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام أنه لن يتوقع عودة سون هيونج مين لاعب الفريق، قبل نهاية الموسم بعد إصابته بكسر في ذراعه الأيمن وخضوعه لعملية جراحية الفترة القادمة.

ويستعد توتنهام، لاستضافة لايبزيج مساء غد الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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واستهل مورينيو، حديثه في المؤتمر الصحفي للمباراة عن إصابة سون وقال: "لقد وجدوا طريقة لطيفة لكتابة بيان حالة إصابة، سنفتقد سون لعدة أسابيع".

وعن حالة الفريق، بدون اللاعب الكوري الجنوبي قال مورينيو: "الجميع يعلم أنني في بعض الأحيان أقول أشياء سخيفة وسأفعل ذلك اليوم".

وواصل: "عندما وصلت كنا في الطابق الـ 12 من الأسفل، وبدأنا صعود الدرج ولكن فجأة انكسر الدرج وبدأت المتاعب، وحاولنا بكل جهدنا أن نواصل وعندما اقتربنا من الطابق الرابع هدفنا، أخذ أحدهم الدرج منا لذلك نحن الآن في ورطة نتمسك بأيدينا على الشرفة".

وأضاف: "الآن أمامنا خياران الأول هو السقوط والموت لأننا في الطابق الرابع، والثاني هو الصعود والوصول لتلك الشرفة سنقاتل بكل أسلحتنا، أنا لا أستطيع أطلب الكثير من اللاعبين فهم يقومون بكل جهد بل أطلب الحشد والمؤازرة من الجمهور".

وتابع: "الموقف لن يكون أكثر صعوبة، سنلعب بالخيارات المتاحة، من قبل كنت قلقاً بسبب عدم وجود أي خيارات هجومية على مقاعد البدلاء، الآن ليس لدي أي خيارات هجومية على أرضية الملعب".

وأضاف: "لا أتوقع عودة سون قبل نهاية الموسم، إذا لعب مباراتين أو ثلاثة فهذا تفاؤل كبير ولكني لن أعول عليه لنهاية الموسم".

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ويعاني توتنهام، من نقص هجومي خلال الفترة القادمة بعد إصابة سون ومن قبله إصابة هاري كين لمدة طويلة.

وقال المدرب البرتغالي، عن خياراته الهجومية الفترة القادمة: " تروي باروت ليس جاهزاً، كما أن ريان سيسيجنون ليس مهاجماً".