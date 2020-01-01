مورينيو بوابة برشلونة لتعزيز خط وسطه

برشلونة يبحث عن لاعب وسط بخصائص معينة

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة بدأ عملية البحث عن متوسط ميدان جديد، وأن أنظاره تتجه نحو العاصمة الإنجليزية لندن، وتحديداً توتنهام هوتسبير.

وارتبط برشلونة بعديد الأسماء في الآونة الأخيرة لتعويض الرحيل المحتمل للثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في الصيف المقبل.

وذكرت "موندو" أن برشلونة مهتم بضم الفرنسي تانجوي ندومبيلي، متوسط ميدان توتنهام، ويرى أنه سيكون مثالياً لأسلوب لعب الفريق، وسيتحرك لضمه الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع دور لاعب ليون السابق منذ وصول جوزيه مورينيو مدرباً لسبيرز قد يفتح الباب لرحيله في الانتقالات القادمة.

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وانتقد مورينيو علانية، وفي أكثر من مناسبة، متوسط ميدانه الفرنسي، والذي عانى مع الإصابات وتراجع المستوى خلال الأشهر الأخيرة، وخرج من التشكيل الأساسي لفريقه.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة حاول الصيف الماضي ضم ندومبيلي من ليون، ولكن توتنهام تفوق عليه بعد دفعه قرابة 65 مليون يورو وتعاقد مع اللاعب الشاب.

اسم آخر أكدت الجريدة أنه يبقى من أولويات برشلونة هو فابيان رويز، لاعب نابولي، ولكن أكدت أن التعاقد معه لن يكون سهلاً في ظل وجود منافسة من عدة أطراف عليه.

برشلونة ينتظر أن يدخل سوق الانتقالات الصيفية القادمة بقوة لدعم صفوفه، ولم يخف مسؤوليه اهتمامهم بنجوم مثل لاوتارو مارتينيز من إنتر، أو إعادة نيمار من باريس.