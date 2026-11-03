هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
imago-sport-1059869559.jpgVisionhaus
Mart van Mourik
ترجمه

"الأمر لن ينتهي على خير" .. هجوم ضد مورينيو بعد الإصابة الخطيرة للاعب راسينج سانتاندير

ريال مدريد
جوزيه مورينيو
راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد
راسينج سانتاندير
الدوري الإسباني
ألفارو مانتيلا

تعرض جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لريال مدريد، لانتقادات من جوزيه ماري باكيرو؛ نجم برشلونة السابق، بسبب رد فعله على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ألفارو مانتيلا؛ مدافع راسينج سانتاندير. فقد تعرض الأخير لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي يوم الأحد خلال المباراة ضد الملكي (0-3)، لكن وفقًا للاعب خط الوسط السابق في البارسا، اتهمه المدرب البرتغالي بالتمثيل.

"لقد رأيت ذلك. مانتيلا يعاني من تمزق في الرباط الصليبي، ثم انظر إلى اللقطات التي يظهر فيها مورينيو وهو يحتج أمام الحكم الرابع قائلاً: «إنه يتظاهر بالسقوط، إنه يتظاهر بالسقوط!»"، قال باكيرو في برنامج «إل لارغويرو» على قناة «كادينا سير»، مضيفُا: "بربك. لنكن واضحين: على جميع المعنيين، وخاصة المدربين، أن يتوخوا الحذر الشديد".

وتابع: "إذا أراد الدوري الإسباني تغيير هذا الوضع، فيجب تشكيل لجنة تختص بتصريحات اللاعبين والمدربين بعد المباريات وتتدخل عند الضرورة. لأن هذا الأمر لن ينتهي على خير".

باكيرو واصل: "ما أجده خطيرًا هو أن التحكيم يُستخدم لتشويه صورة نادٍ ما. هذا أمر سلبي للغاية وبشع جدًّا. علينا أن نولي كل حالة على حدة الاهتمام الذي تستحقه، وليس فقط تلك التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد. ثم علينا أن نقبل حقيقة أن الحكام سيرتكبون أخطاء، سواء باستخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR) أو بدونها".

ويرى زميله مانو كارينيو أن الاحترام تجاه الحكام آخذ في التراجع، ويشير إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا: "في النهاية، لدينا الحكم، ونظام VAR، والميكروفون، وكاميرا الحكم، والآن أيضًا الرقابة الإلكترونية والصورة الثابتة. هناك الكثير من الأطراف المعنية والكثير من الأدوات المساعدة".

المباريات التالية
AEK

AEK

دوري أبطال أوروبا

04 نوفمبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد

مالاجا

مالاجا

الدوري الإسباني

07 نوفمبر 2026

راسينج

راسينج

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يخضع مانتيلا لعملية جراحية في الأيام المقبلة ولن يشارك في أي مباراة أخرى هذا الموسم. وقد تعرض المدافع للإصابة في الشوط الأول عندما هبطت قدمه اليمنى بشكل خاطئ بعد صراع مع مارك كوكوريلا.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل