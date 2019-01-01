مورينيو يمدح إيريكسن ويرفض الحديث عن مستقبله

هل يرحل إيريكسن عن السبيريز؟

رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، الإفصاح عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين كريستيان إيريكسن، متوسط ميدان الفريق، مؤكدًا أنّ الإدارة تعلم خطة اللاعب للمستقبل.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب رحيل إيريكسن عن السبيريز في يناير المقبل وقبل انتهاء عقده بستة أشهر.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "أعلم فقط أنّ عقد إيريكسن ينتهي في الصيف المقبل، والنقاش الذي دار بيني وبينه خاصًا ولن أفصح عنه".

وتابع: "لقد كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة للغاية منذ اليوم الأول وهناك ثقة متبادلة بيننا ولن أخون هذه الثقة بالحديث لوسائل الإعلام".

سبيشال وان أشار إلى أنّ الإدارة فقط تعرف بنص الحوار الذي دار بينه وبين إيريكسن لأنّها جزء رئيسي مؤثر في مستقبل اللاعب رافضًا تمامًا الإدلاء بأي تفاصيل.

وأردف: "في كل مرة يلعب يظهر بمستوى رائع ويبذل قصارى جهده لأجل الفريق ويثبت أنّه لاعب احترافي وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وبسؤاله إن كان اللاعب سينضم إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، أجب مورينيو: "لست مخولًا للإجابة عن هذا السؤال. لا أعرف".

وحول عدم حصول لوسيلسو على دقائق لعب كافية، علّق: "إنّه لاعب في الفريق والقائمة لا تمتلك عدد كبير من الأسماء وبالطبع سوف يحصل على فرصة لأنه من المستحيل خوض جميع المباريات بنفس اللاعبين".

واختتم: "حاليًا ديلي آلي يشارك وسوني ويقدمان مستويات جيدة وبالطبع من الصعب عدم الاستفادة من ذلك. أما لو تقصد هل سيشارك أساسيًا في مباراة الأحد فالإجابة لا".

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 27 عامًا صرّح في الصيف الماضي برغبته البحث عن تجربة جديدة وأرجحت التقارير الصحفية اقترابه من ريال مدريد.