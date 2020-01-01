مورينيو: المركز الرابع مع توتنهام يتفوق على إنجازي مع مانشستر

مورينيو أكد على احترامه لجماهير تشيلسي

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، إن إنهاء الفريق الموسم في المركز الرابع سيكون أمرًا لا يصدق على كافة المستويات، وسيكون من ضمن أفضل إنجازاته كمدرب.

توتنهام يستعد لملاقاة تشيلسي اليوم في ديربي لندن على أرض ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن توتنهام.

وأضاف مورينيو في تصريحات للصحفيين على هامش المباراة أمام تشيلسي: -"الحصول على المركز الثاني موسم 2017-2018 رفقة مانشستر يونايتد خلف مانشستر سيتي كان واحداً من أهم إنجازاتي في مشواري التدريبي، ولكن في حال حصولي على المركز الرابع رفقة توتنهام فسيتفوق هذا الإنجاز عليه".

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وأردف: "تشيلسي في المركز الرابع بفارق نقطة عنا الآن قبل المباراة، لكن حتى في حال الفوز اليوم، فتشيلسي هو المرشح الأول للفوز بالمركز الرابع والمنافسة لم تنته بعد لحسم الصعود إلى دوري أبطال أوروبا".

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ويرى مورينيو أن الأصعب في الأمر هو عندما تولى الفريق وهو في مراكز الخطر قبل أن يعود به للمنافسة على المركز الرابع.

وعن مواجهته لجماهير تشيلسي الذي تولى تدريبه سابقاً في فترتين سابقتين، أكد مورينيو أنه لا يحمل لهم أي ضغينة ويتوقع أن تكون المعاملة جيدة بين الطرفين، خاصة أنه دائماً ما يقدمون له التحية ويطلبون التقاط الصور حتى الأندية التي لم يدربها في لندن مثل كريستال بالاس ووست هام.

واختتم: "جماهير تشيلسي لديهم كامل الاحترام وأقدرهم وأعلم أن العلاقة التي تجمعنا هي الاحترام ولا شيء آخر".