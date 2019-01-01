أسباب عائلية تمنع مورينيو من التدريب بالدوري الصيني

رغم الراتب الضخم الذي تم عرضه على المدرب البرتغالي

قرر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رفض العرض المغري الذي تلقاه من نادي جوانجزو إيفيرجراند الصيني.

مورينيو رحل عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، ولم يقم بتدريب أي فريق آخر حتى الآن.

الجدل مستمر حول مستقبل البرتغالي، سواء بالعودة للتدريب داخل أوروبا أم خارجها، أو مواصلة الابتعاد عن الصورة.

صحيفة "جارديان" البريطانية أكدت جلوس مورينيو للتفاوض مع رئيس جوانجزو من أجل تدريب الفريق.

وبموجب العرض الذي تلقاه مورينيو، كان من المقرر حصوله على راتب سنوي قيمته 15 مليون جنيه إسترليني.

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وهو ما رفضه مدرب يونايتد وتشيلسي السابق، تخوفاً من عدم استقرار عائلته في حالة الانتقال للصين.

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وتستمر بذلك التكهنات حول مصير مورينيو، وسط أنباء حول إمكانية انتقاله لتدريب نيوكاسل يونايتد، خلفاً للإسباني رافائيل بينيتيز.