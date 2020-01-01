مورينيو: الجميع كان استثنائيًا والحكم ظلمنا

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يؤكد أن حكم المباراة ظلم فريقه بعدم طرد سترلينج وباحتساب ركلة جزاء ضدهم.

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه فريقه في لقاء اليوم ضد مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو عقب المباراة وأشاد خلالها بأداء فريقه وقدرتهم على تحقيق الفوز على بطل البريميرليج.

وقال مورينيو: "الجميع كان استثنائيًا، أنا سعيد للغاية من أجل الفريق، لقد وقف الحظ في صفنا بعض الأحيان، لكن تقنية الفيديو ظلمتنا بعدم طرد سترلينج".

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وأضاف: "لقد كانت بطاقة حمراء واضحة له، وكانت المباراة لتتغير بشكل كامل لو لعبنا ضد 10 لاعبين لمدة 75 دقيقة، الكرة تم احتسابها في مواقف أخرى مثل موقف سون ضد تشيلسي".

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وأكمل: "الجميع كان استثنائيًا كما قلت وتصدي لوريس كان رائعًا وهذه مشيئة الرب لأن الكرة لم تكن ركلة جزاء".

وأردف عن ترتيب الفريق: "الأمور لن تكون سهلة حتى نهاية الموسم فنحن ننافس في ثلاث بطولات، لكنها نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا".

وتطرق للحديث عن ستيفين بيرجوين: "هذه هي الطريقة الأفضل للبداية مع فريقك الجديد، لا نريد أن نضع الضغط عليه لقد انضم لنا قبل أيام هذا الأسبوع، لذلك هو في حاجة للوقت للتدرب والحديث معنا، هو ذكي ومتواضع ونجح في التسجيل على ملعبنا ضد بطل الدوري الإنجليزي وليس أي هدف، لا يمكن للأمور أن تكون أفضل بالنسبة له".

وأنهى تصريحاته عن جوارديولا: "هي متعة بالنسبة لي أن أحصل على الثلاث نقاط من مباراة الجميع يعرف أنها صعبة، ومشاعري تجاه جوارديولا أفضل مما يستطيع أي شخص أن يتصور".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد صعد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب الفوز اليوم بثنائية نظيفة وبرصيد 37 نقطة.