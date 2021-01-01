مورينيو: البطولات ليست نهاية حتمية للعمل الكبير وفينجر مثال لذلك

مورينيو يعود للحديث عن فينجر من جديد

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن عرف كرة القدم يمنح الجميع الحق في الحصول على وقت كافٍ من أجل الفوز بالبطولات عدا هو، موجهًا حديثه كالعادة ناحية أرسين فينجر.

وكان مورينيو قد فقد الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان منافسًا بالفعل في الأسابيع الأولى، كما ودع منافسات الدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب الكرواتي.

وقال مورينيو: "بالطبع لدي أحلام مع توتنهام. لكن أولاً وقبل كل شيء لدي تحدٍ لنفسي كمدرب، وهو أن أواصل السير على ما بدأت عليه مسيرتي واستمريت فيه لسنوات طويلة وهو الفوز بالبطولات في كل الأندية التي دربتها".

وأضاف: "أحاول الفوز بكأس مع كل نادٍ. يعتقد البعض أنه شيء من الأنا، إنه ليس شيئًا من الأنا. إنها أكثر من ذلك، إنها الطريقة التي نشأت بها وهي الطريقة التي أجد نفسي فيها".

وتابع: "بصفتي مدرب كرة قدم، أحاول دائمًا التفوق حتى على مستواي وما حققته من قبل، وهذه هي طبيعتي. لذلك أود أن أفعل ذلك في تجربتي مع توتنهام، هذا هو التحدي، لكنك تحتاج إلى وقت وفقًا لقانون عالم كرة القدم الحالي".

وأردف: "يبدو أن عالم كرة القدم يعتقد لسبب ما أن الجميع يستحق الوقت، لكنني لا أستحق الوقت أبدًا، يجب أن أفعل ذلك، في أسرع وقت ممكن، في برهة من الزمن".

وأكد: "الفوز هو نتيجة حتمية؟ لا، الفوز هو نتيجة العمل الذي تقوم به والمكافأة التي تحصل عليها نتيجة عملك، ولكن في نفس الوقت يمكنك القيام بعمل رائع في النادي دون الفوز ودون تحقيق الألقاب".

وحول ذلك أعطى مورينيو المثال بأرسين فينجر حيث قال: "لديك مثال على مدرب كبير، السيد فينجر ، لقد قام بعمل رائع في آرسنال، )معك ومع بعض اللاعبين مثلك، موجهًا حديثه إلى روبرت بيريز، من يبتسم).

واستمر في السياق ذاته قائلًا: "لقد قدم الكثير، ولم ينجح في الفوز بكأس أوروبية، كان العمل الذي قدمه رائعًا، لكن في بعض الأحيان لا تفهمه، ولا يترجم إلى ألقاب وكؤوس".

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الجدير بالذكر أن توتنهام حاليًا يحتل المركز السابع برصيد 48 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي، وأنه يقدم مردودًا متذبذبًا في الأسابيع الأخيرة.