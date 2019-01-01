مورينيو: الأعين في إنتر ويوفنتوس ستكون على إيكاردي

من يحسم ديربي إيطاليا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حلل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قمة الجولة المقبلة بالدوري الإيطالي بين إنتر وضيفه بطل المسابقة يوفنتوس، وأشار نحو مهاجم النيراتزوري ماورو إيكاردي ودوره المنتظر.

ويحل يوفنتوس ضيفاً مساء السبت على ملعب "جيوسيبي مياتسا" ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي بعدما حسم رسمياً تتويجه الثامن على التوالي بالمسابقة.

مورينيو تحدث مع "دازون" قائلاً: "إنتر ويوفنتوس فريقان عالميان، هذا شيء لا يمكن إخفائه بكل ما يملكان من تاريخ".

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وواصل: "الأعين يجب أن تكون على ماورو إيكاردي لمعرفة كيف سينتهي وضعه بعد كل تلك الأزمات، لو تحسنت العلاقة سيكون فارقاً".

وختم: "إنتر تغير مجرى موسمه من المنافسة على الدوري ولعب الكؤوس الأوروبية إلى تأمين التأهل لدوري الأبطال، وبرأيي سيفعل ذلك بأمان".

ويحتل إنتر حالياً المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط عن روما الخامس الذي يلاقي كالياري مساء السبت.