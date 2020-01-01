مورينيو: الآن ماني وصلاح يعرفان تانجانجا

أثنى مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على مدافعه اليافع جافيتي تانجانجا، بعد ظهوره الأول اللافت مع الديوك في مباراة الأمس، التي خسرها الفريق اللندني أمام ضيفه ليفربول بهدف نظيف.

وواصل أحمر الميرسيسايد عروضه القوية، بإضافة السبيرس إلى قائمة ضحاياه، بالفوز عليه في قلب "توتنهام هوتسبير"، ليواصل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 16 نقطة ومباراة أقل من أقرب مطارديه ليستر سيتي.

ومع ذلك، أبلى المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، بلاءًا حسنًا في أول مباراة يخوضها مع الفريق ضد حامل لقب دوري أبطال أوروبا والمرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب البريميرليج.

وعن أداء تانجانجا قال مورينيو للصحفيين "آخر شيء أود التحدث عنه هو شراء لاعبين جدد، أعتقد أن الطريقة الوحيد لإظهار الاحترام لهؤلاء اللاعبين. هل يُمكن القول أن تانجانجا صفقة جديدة؟ لم يلعب من قبل مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أثبت اليوم أنه بإمكانه اللعب مع الفريق الأول".

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وأضاف "من المؤسف أنه ليس رأس حربة، إنه لأمر مؤسف ألا يكون كذلك لاعب وسط، لكنه في النهاية لاعب آخر لدينا، وأعتقد أن ماني وصلاح يعرفون الآن من هو تانجانجا، لكن قبل المباراة لم يكن أي منهما يعرفه".

وختم حديثه في هذا السياق "أعتقد أنهم عندما نظروا إلى القائمة فكروا قليلاً وقالوا في أي مركز يلعب هذا الرجل، لكن كما قلت الوضع أصبح مختلفًا الآن، لقد ظهر بصورة جيدة حقًا، لذلك بدلاً من الحديث عن البكاء على هاري كين وسيسوكو ولوريس وبن ديفيز، دعونا نبتسم لتانجانجا".

أما اللاعب، فقال في تصريحاته بعد المباراة "سألني المدرب .. هل تريد اللعب حقًا. قلت له نعم. فقال لي لا تخاف، وأكدت له أنني لست خائفًا، ثم تدربنا بشكل جيد يومين أو ثلاثة قبل المباراة, وفكرت في فرصتي مع الفريق".

وأضاف "اللاعبون كانوا أكثر من رائعين، وقد شجعوني وأخبروني أنها مجرد مباراة، ورغم أنها كانت مباراتي الأولى، إلا أنني كلما لعبت ضد أفضل الفرق في الوقت الحالي، لن أشعر برهبة، حقًا كانوا رائعين وأنا ممتن للمدرب الذي يثق بي".

تجدر الإشارة إلى أن الهزيمة تسببت في توقف رصيد توتنهام عند 30 نقطة، متأخرًا بتسع نقاط عن جاره تشيلسي المنفرد بالمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.