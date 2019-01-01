مورينيو: أتعلم الألمانية وإنتر سيحقق بطولة هذا الموسم

هل يدرب مورينيو فريقاً ألمانياً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للحديث عن مستقبله التدريبي وأثار التكهنات بعد حديثه عن اتجاهه لتعلم اللغة الألمانية.

وابتعد مورينيو عن الساحة التدريبية منذ رحيله عن مانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي وعدم وصول عروض من أندية قمة.

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وقال مورينيو مع "لاجازيتا": "أفتقد كرة القدم كثيراً والحماس والأدرينالين والعمل في الملعب، الكرة تبقى هي عملي".

وأكمل: "حالياً أنا أتعلم الألمانية، لا استبعد العمل هناك يوماً ما ولكني أتعلمها لأنني لا أتحدثها، أتحدث البرتغالية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، والإيطالية".

وختم مورينيو حديثه بتوقع مستقبل فريقه السابق: "إنتر سيفوز ببطولة هذا الموسم، أنا واثق".

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وكان مورينيو درب إنتر ما بين 2008 و2010 وحقق لقبي دوري، ودوري الأبطال وبطولة الكأس والسوبر.