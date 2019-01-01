مورينيو : أفضل خسارة النهائي عن الخروج من المربع الذهبي

تصريحات المدرب البرتغالي قبل مواجهة توتنهام وأياكس

أكد جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد، أنه يفضل خسارة نهائي أي بطولة بدلاً من المربع الذهبي.

مورينيو يتواجد بالاستوديو التحليلي لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث شهد فوز ليفربول التاريخي على برشلونة.

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ويحضر البرتغالي أيضاً في إياب نصف النهائي، لمواجهة أياكس أمستردام وتوتنهام، نحو إنجاز جديد للفريق الهولندي الفائز بهدف نظيف على ملعب سبيرز بالذئاب.

وقال مورينيو في تصريحات تليفزيونية:"أفضل خسارة النهائي بدلاً من قبل النهائي لأن ذلك يعني أنك أكثر نجاحاً".

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وأضاف:"أنت دائماً تحاول الوصول لأفضل نتيجة ممكنة وهي بالطبع المركز الثاني".

وتابع:"من المهم أيضاً الحرص على الفوز وتحقيق الانجازات بدلاً من الاقتراب فقط والاكتفاء بالمحاولة".

جدير بالذكر أن مورينيو سبق وأن حصل على لقب الأبطال مرتين مع بورتو البرتغالي وإنتر الإيطالي.