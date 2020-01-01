مورينيو: أعرف سبب تراجع مستوى إريكسن

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يشيد بلاعبه كريستيان إريكسن ويؤكد معرفته بأسباب تراجعه.

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام بلاعبه كريستيان إريكسن بالرغم من تراجع مستواه بشكل ملحوظ رفقة السبيرز خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن إريكسن كان قد مر بمواسم أفضل من الموسم الجاري الذي لم يقدم فيه الكثير من المستويات الطيبة.

وقال مورينيو: "كريستيان إريكسن مثل أي لاعب في العالم يمر بفترات جيدة وأخرى لا، هناك بعض المواسم التي كان أداءه فيها أفضل من هذا الموسم".

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وأضاف: "لو سألتني إذا ما كان هذا هو أفضل مستوى ممكن لإريكسن سأقول لكم وبكل لا، يجب أن أتمتع بالصراحة معكم".

وأكمل: "لو سألتني عن الأسباب سأقول لك أنني نضجت بما يكفي لأعرفها، لكن هذا لا يعني أنني أنتقد اللاعب نفسه، لا يمكن للاعب في ظروفه أن يقدم أفضل ما لديه وأن يلعب في أعلى المستويات".

وأنهى تصريحاته: "بالرغم من ذلك فهو يساعدنا في العديد من المباريات، ويقدم مساهمات إيجابية للغاية مثلًا ضد أولمبياكوس ونوريتش، ربما لم يلعب بشكل جيد أمام ليفربول".

جدير بالذكر أن إريكسن أرتبط اسمه بالرحيل عن توتنهام في الأيام الماضية متجهًا لإنتر الإيطالي الذي يسعى لضمه مقابل 10 مليون يورو.