مورينيو: أتمى العمل في بيئة ناجحة مثل كلوب وجوارديولا
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أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنّه لم يحصل على الدعم من فريقه مثلما حدث مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي ويورجن كلوب في ليفربول.
برشلونة انتصر بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كما يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن المتصدر.
وقال مورينيو في تصريحات لشبكة beIN Sports: "كنت أتمنى الانضمام إلى فريق تتوفر فيه الظروف للنجاح كما حدث مع يورجن وبيب".
وتابع: "لو نظرت إلى فريق ليفربول الذي بدأ مباراة برشلونة لن تجد عددًا كبيرًا من اللاعبين كانوا موجودين قبل تولي يورجن، وبيب أيضًا غيّر جميع اللاعبين في مركز قلب الدفاع".
سبيشال وان أوضح أنّ جوارديولا حينما تعاقد مع كلاوديو برافو ولم يعجبه ساعدته الإدارة وضم إيدرسون.
عزيزي فان دايك 🙋♂️— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019
أهلا بك في قائمة ضحايا ميسي 🤦♂️
( 🖌️🎨 : @omomani ) pic.twitter.com/59qSdFL4a3
وأردف: "كلوب لا يزال يتلقى الدعم من الإدارة رغم أنّه لم يحقق أي لقب في 3 سنوات ونصف ولكنّه يمتلك البيئة التي تجعله يتألق".
واختتم: "حينما جئت إلى تشيلسي لم يكن أفضل فريق في انجلترا ولكننا حققا البطولات بسب دعم من الإدارة ومساندة المشروع".
جدير بالذكر أنّ مورينيو تعرض للإقالة في ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج مع مانشستر يونايتد.