مورينو: ميسي الأفضل في التاريخ

مورينو بدلاً من إنريكي لقيادة إسبانيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث روبرت مورينو، مدرب إسبانيا، عن تدريبه النجوم ليونيل ميسي ونيمار سابقاً في برشلونة، ويكشف عن قدوته في الملاعب.

وتولى مورينو مهمة تدريب المنتخب بشكل دائم بعد اعتذار المدرب السابق لويس إنريكي عن المنصب لأسباب شخصية.

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وقال مورينو مع "إل بايس": "ميسي هو الأفضل في التاريخ، هو كما قال فالدانو مارادونا بشكل يومي، هو فضائي، أنا لم أشاهد بيليه ومارادونا كثيراً".

وأضاف: "أفكر دائماً كيف سيكون حاله بعد الاعتزال لأنه يحب اللعب كثيراً والتنافسية، حتى في التدريبات، نيمار مثل ليو، لاعب مهاري وسريع ويضحي للخطة".

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وكشف مورينو عن قدوته: "إيفان ديلا بينيا، أعجبني كثيراً في مونديال 95 للشباب، ثم كان فيجو قبل رحيله إلى ريال مدريد، وجوارديولا، من مدريد كان زيدان".

وأردف: "أعجبني برشلونة كرويف، وتعلمت من فان جال كثيراً، كنت لأتمنى اللعب مع برشلونة جوارديولا وإسبانيا دل بوسكي، أعجبني كيف يسيطرون على المنافس".

وعن علاقته مع لاعبي الفريق الملكي في المنتخب نظراً لماضيه في برشلونة: "مزحت مع مساعدي بعد التدريبات إنهم يبدون كأشخاص جيدين، هو أشخاص رائعين، لم أتحدث مع راموس في الأمر صراحة".

وبدأ مورينو جولة لحضور عدد من المباريات في الليجا الإسبانية وأوروبا لمتابعة لاعبي المنتخب الإسباني قبل استئناف تصفيات أمم أوروبا الشهر المقبل.