مدرب إسبانيا: لا أمتلك خبرات كلاعب ومتفائل بأمم أوروبا

تعرف على تصريحات روبرتو مورينو حول شكل المنتخب في المباريات المقبلة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد روبرتو مورينو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنّ خبراته التدريبية أفضل من إمكانياته كلاعب مشيرًا إلى قدرة اللاروخا على الفوز بأمم أوروبا 2020.

مورينو تولى تدريب منتخب إسبانيا خلف لويس إنريكي الذي قدّم استقالته لأسباب عائلية.

وقال مورينو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "عملت في محطة للبنزين ودرست الاقتصاد الدولي، ورغم أنني لم أمتلك الخبرة كلاعب ولكنني عملت مع لويس إنريكي في برشلونة والمنتخب ولديّ علاقة قوية مع اللاعبين الكبار".

وتابع: "متفائل بالأسماء الموجودة في المنتخب وأرى أنّ لدينا القدرة على تقديم بطولة ناجحة في أمم أوروبا والمنافسة بقوة على اللقب".

واختتم: "لا يهم الرسم الخططي في الملعب ولكن الأهم هي استراتيجية وفلسفة المدرب وطريقة تطويع اللاعبين لتطبيق هذه الأفكار واختيار الشكل الأنسب لتحقيق نتائج إيجابية".

جدير بالذكر أنّ إنريكي لم يتواجد على مقاعد المنتخب الإسباني أمام مالطا والسويد وجزر الفارو في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا وترك المهمة لمساعده.