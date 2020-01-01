مورينو: فالفيردي لا يستحق ما حدث معه من برشلونة

روبرت مورينو المدير الفني لفريق موناكو يدعم إرنستو فالفيردي بعد طريقة تعامل برشلونة معه وإقالته الأخيرة.

تقدم المدرب الإسباني روبرت مورينو المدير الفني لموناكو بالدعم لنظيره إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة بعد قرار إقالته.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" على لسانه وأكد خلالها أن الفريق تعامل مع فالفيردي بطريقة غير لائقة.

وقال مورينو: "لا أشعر بالمفاجأة في أي شيء له علاقة بكرة القدم على الإطلاق الآن، أنا أمامكم مثال على ذلك".

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وأضاف: "أنا أعرف فالفيردي وما حدث معه ليس جيدًا هو مدرب عظيم وأحترمه كثيرًا كما أنه يتمتع بدعمي الكامل".

وأكمل: "أنا لا أعلم سيتين جيدًا لكنني شاهدته يعمل وأحببت طريقة الفرق معه وأسلوبه، أتمنى له النجاح لأنني من برشلونة وعضو في النادي ولدي العديد من الأصدقاء ضمن اللاعبين".

وكان برشلونة قد أقال إرنستو فالفيردي من قيادته في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء وأعلن عن تولي كيكي سيتين لمسؤولية الفريق الفنية.

جدير بالذكر أن مورينو كان قد تعرض لموقف مشابه عندما تمت إقالته من تدريب منتخب إسبانيا لفسح المجال لعودة لويس إنريكي قبل عدة أسابيع.