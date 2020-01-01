عاصفة قوية في برشلونة بسبب ملف الانتقالات

أداء محبط لإدارة النادي خلال الأسابيع الأخيرة

حالة كبيرة من التوتر يشهدها نادي برشلونة الإسباني، بسبب إدارة النادي لملف الانتقالات وبعض القضايا الأخرى في الفترة الأخيرة.

برشلونة يعاني من أزمة كبيرة في خط الهجوم، بعد إصابة الأوروجوياني لويس سواريز، وتأكد غيابه حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

إريك أبيدال ونائبه رامون بلينز، حاولا بشتى الطرق التعاقد مع مهاجم جديد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي، لكن جميع المحاولات انتهت بالفشل.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن وجود حالة من الغضب بالنادي، بعد فشل التعاقد مع رودريجو مورينو من فالنسيا، رغم وصول الصفقة لمراحل متقدمة.

عدم وضوح الرؤية والمعايير اللازمة للتعاقد مع بديل سواريز وحالة العشوائية في إدارة الملف، جميعها أسباب أدت للوضع الحالي بعدم تدعيم هذا المركز قبل نهاية السوق.

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وتأتي أيضاً الطريقة التي تمت إدارة بها تعيين المدرب الجديد للفريق بعد تعيين إرنستو فالفيردي، ورفض تشافي هيرنانديز لتولي المنصب بعد عدة مفاوضات في قطر.

ومن المتوقع أن تتم العديد من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل داخل الأمانة الفنية لبرشلونة، لتحديد أدوار أبيدال ومساعده، وقد تؤدي هذه الاجتماعات لحركات تغيير هامة بالهيكل الفني والإداري للنادي.

يذكر أن برشلونة تعاقد مؤخراً مع فرانشيسكو ترينساو مهاجم سبورتنج براجا، لكنه سينضم للفريق في يوليو 2020، بعدما دفع النادي 31 مليون يورو لضم اللاعب الشاب.