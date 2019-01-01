مورينو: ريال مدريد وبرشلونة صعبّا مهمة إسبانيا

كيف تأثر المنتخب الإسباني سلبيًا من ريال مدريد وبرشلونة؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد روبرت مورينو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنّ قلة اللاعبين المحليين في برشلونة وريال مدريد تؤثر سلبًا على موقف اللاروخا كاشفًا السبب وراء استبعاد أنسو فاتي.

مورينو أعلن قائمة منتخب إسبانيا للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا والتي شهدت وجود سيرجيو بوسكيتس فقط من برشلونة وسيرخيو راموس وداني كارفاخال من ريال مدريد.

وقال مدرب اللاروخا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحن نستدعي اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة مع فرقهم بهدف خدمة المنتخب ونحاول دائمًا أن نمتلك كل العناصر البارزة في الوقت الحالي".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين الذين لم ينضموا لأسباب مختلفة، فمثلًا بالأمس علمت من إدارة بوروسيا دورتموند أنّ باكو ألكاسير يعاني من إصابة ولذلك لم ينضم للقائمة".

وحول غياب اللاعبين من برشلونة وريال مدريد، أوضح: "بالنسبة لي كمدرب أتمنى لو ينضم 9 لاعبين من فريق واحد للمنتخب ولكن الأمر صعب. برشلونة وريال مدريد لا يمتلكان لاعبون إسبان بالعدد الكافي وحاليًا يقدم رباعي فياريال مستوى مميز ولذلك هم في طليعة المستدعين".

واختتم: "إنسو فاتي كان موجودًا في القائمة الأولية وكل شيء حوله يسير بصورة مميزة ولكنه مصاب. أعتقد أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للتطور وسوف يكون معنا حينما يتعافى".

جدير بالذكر أنّ إسبانيا تتصدر المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.