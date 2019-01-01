مورينو: راموس سيلعب حتى سن 40 عاماً

المدرب يمتدح قائد المنتخب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روبرتو مورينو مدرب المنتخب الإسباني اعتقاده بأن سيرجيو راموس قائد الفريق وقائد ريال مدريد أيضاً سيكمل اللعب حتى سن الـ40.

وقال مورينو:"كل شيء حققه (راموس) هو مذهل. إنه يمنح كل شيء لنا، في صالة التدريبات وفي غرفة الملابس وعلى أرضية الملعب".

وأضاف:"دائماً ما أرى به الروح للتحسن في كل شيء، سلوكه معنا خارق".

وأوضح:"سيجتاز رقم إيكر كاسياس (في عدد المشاركات مع إسبانيا) لأنه يريد اللعب حتى سن 40 عاماً، وأعتقد أنه سينجح".

وكان راموس -33 عاماً- قد انتقل إلى ريال مدريد في 2005، حيث توج معه بـ4 ألقاب لليجا و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن قائد الماتادور الحالي قد فاز مع المنتخب بيورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.