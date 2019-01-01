مورينتس: فينيشيوس سيصبح لاعباً من الطراز العالمي

المهاجم الإسباني السابق لريال مدريد يدعم المراهق البرازيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فيرناندو مورينتس مهاجم ريال مدريد السابق اعتقاده بأن فينيشيوس جونيور لاعب الفريق الواعد بإمكانه أن يصبح بين الأفضل في العالم.

وقال مورينتس:"نحن جميعاً يعجبنا رؤية فينيشيوس يلعب، ورؤية كيف يتطور، أعتقد أنه لاعب مثير للاهتمام للغاية".

وأضاف:"إنه جيد في المواجهات الفردية والانطلاقات، ولا يزال صغيراً للغاية ويحتاج للوقت لرؤية كيف سيصبح".

وأوضح:"إن واصل على هذا المنوال في اللعب سيصبح لاعباً من الطراز العالمي دون أدنى شك".

وتابع:"رغم ذلك يجب أن نمنحه الوقت، فلا يمكن إلقاء كل العبء على لاعب بهذا السن لديه الكثير من المسئوليات كونه يلعب في نادي مثل ريال مدريد".

يذكر أن فينيشيوس -18 عاماً كان قد انضم إلى صفوف الملكي هذا الصيف مقابل 61 مليون يورو.