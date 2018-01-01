النتائج المباشرة
الانتقالات

موريلو: ييري مينا نصحني بالانضمام لبرشلونة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات مدافع برشلونة الجديد أثناء تقديمه

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف جيسون موريلو، مدافع برشلونة، دور ييري مينا، لاعب الفريق الكتالوني السابق، في انتقاله إلى "كامب نو" خلال سوق الانتقالات الشتوية.

موريلو انضم إلى برشلونة معارًا من فالنسيا حتى نهاية الموسم مع خيار أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وقال الكولومبي في تصريحات صحفية بمؤتمر تقديمه: "حلمي منذ أن كنت طفلًا اللعب لفريق كبير بحجم برشلونة ولم أتخيل أبدًا أن حلمي يتحقق".

اختيارات المحررين

وتابع: "سوف أحاول إثبات إمكانياتي داخل الملعب واستغلال كل فرصة أحصل عليها لأجل مساعدة الفريق".

موريلو أكد أنّه صديق مقرب لمدافع إيفرتون، مينا، والذي نصحه بالموافقة على الانضمام إلى النادي الكتالوني.

واختتم: "برشلونة لديه أفضل لاعب في العالم وهذا بالطبع ميزة إضافية تجعلنا مرشحين دائمًا لتقديم الأفضل والفوز بجميع الألقاب".

برشلونة يعاني من غيابات في مركز قلب الدفاع بإصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين.

الموضوع التالي:
عودة جنش وغياب النقاز - قائمة الزمالك للقاء بتروجيت
الموضوع التالي:
وكيله يكشف - سبب تفضيل عودة رمضان صبحي للأهلي عن الاستمرار الأوروبي
الموضوع التالي:
إمبولي يحرم جماهير إنتر من حضور مباراتهما في الدوري الإيطالي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019| بروفايل منتخب عُمان - سامبا الخليج يسعوا للتخلص من عقدة المجموعات
الموضوع التالي:
رسميًا - حرمان إنتر من جماهيره وإيقاف كوليبالي وإنسيني
إغلاق