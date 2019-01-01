موريتانيا - المرابطون يأملون في تحقيق حلم شعب لعبته الشعبية الأولى كرة القدم

تشارك موريتانيا لأول مرة في تاريخها في بطولة أمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تعيش الكرة الموريتانية أياماً سعيدة، بعد تحقيق حلم التأهل لـ بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تُقام في مصر بعد أيام.

وتشارك موريتانيا لأول مرة في تاريخها في بطولة أمم إفريقيا 2019، وأسفرت قرعة أمم إفريقيا، عن وقوع موريتانيا في المجموعة الخامسة بجانب تونس ومالي وأنجولا.

وستلعب موريتانيا مباراتها الأولى ضد الجارة مالي في السويس يوم 24 يونيو القادم، بينما ستخوض مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد المنتخب التونسي في 2 من شهر يوليو.

وبمنطقية سيكون هدف المنتخب الموريتاني في المشاركة الأولى هو التمثيل المُشرف من أجل إسعاد الشعب الذي يعتبر كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في البلاد.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن المنتخب الموريتاني

نبذة تاريخية

منتخب موريتانيا ضمن ثلاثة مُنتخبات ستظهر في مصر لأول مرة في بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث أسفرت قرعة أمم إفريقيا عن وقوع ثلاث منتخبات تشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا لأول مرة، هما موريتانيا، ومدغشقر، إضافة إلى بوروندي.

نجوم الفريق

يُعد إسماعيل دياكيتي جناح المنتخب الموريتاني ضمن أبرز لاعب المنتخب، حيث يُعد هدفًا للعديد من الأندية العربية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تقارير صحفية تحدثت عن تواصل عدة أندية تونسية تواصلت مع وكيل أعمال اللاعب الذي ينشط حاليًا في نادي اتحاد تطاوين التونسي.

والتحق دياكيتي الصيف الماضي باتحاد تطاوين التونسي، وقدم معه موسمًا تاريخيًا سجل خلاله 9 أهداف، كما كان له الفضل في تأهل موريتانيا لنهائيات أمم أفريقيا بتسجيله ثنائية في مرمى بوتسوانا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

المدير الفني

الفرنسي كورينتين مارتينز دا سيلفا الشهير باسم مارتينز صاحب الـ49 عامًا هو لاعب كرة قدم فرنسي معتزل كان يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم وحاليا مدرب نادي الدرجة الثانية بريست الفرنسي منذ 2008.

على الصعيد التدريبي لا يمتلك المدرب الفرنسي خبرات كبيرة ولكن يكفى تحقيقه الانجاز التاريخي بقيادة المنتخب الموريتاني للتواجد للمرة الأولى تاريخيًا في أمم أفريقيا، وسيعمل بالتأكيد بكل قوة على تحقيق نتائج إيجابية على أمل التأهل كأفضل ثوالث من هذا الدور.

كيفية التأهل

حسم منتخب المرابطون تأهله في نوفمبر 2018 إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ، بعدما ضمن بطاقته في الكاميرون 2019 بالفوز على ضيفه البوتسواني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة للتصفيات.

المنتخب الموريتاني رصيده وصل إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الأنجولي صاحب المركز الثاني، بينما أحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة بنقطة وحيدة.

فرص التأهل

أوقعت قرعة الكان منتخب موريتانيا في مجموعة ليست سهلة ستضم المنتخب التونسي بالإضافة إلى مالي.

وبالتأكيد تعتبر تونس مرشحة وبقوة للحصول على المركز الأول بسهولة وبدون أي معاناة متوقعة

وبالنسبة للمركز الثاني والثالث سيكون الصراع عليه كبيرًا في حال تمكن المنتخب الموريتاني من الظهور بشكل فني جيد وإن كانت المهمة صعبة بعض الشيء نظرًا لفارق الخبرات بين منتخبات المجموعة الخامسة.