موريبا: هذه هي نصائح ميسي لي، وسآخذ هدفي إلى القبر!

إلياكس موريبا نجم وسط برشلونة الشاب يتحدث عن هدفه الأول، ونصائح ليونيل ميسي له!

أعرب إلياكس موريبا نجم وسط ملعب برشلونة الشاب على سعادته بتسجيله هدفه الإحترافي الأول رفقة النادي الكتالوني في ثالث مبارياته بالدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية للقناة الرسمية للنادي عقب اللقاء، وكشف خلالها عن نصائح قائد الفريق ليونيل ميسي له في الفترة الماضية.

وقال موريبا: "ميسي منحني تمريرة جيدة، ولا أعلم كيف استلمت الكرة هكذا وقمت بالتسديد بالقدم اليسرى، لكنني أشكر الله على أنها دخلت للمرمى".

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وأضاف: "لن أنسى ما حدث أبدًا، سأخذ تلك الذكرى معي للقبر، وبالتأكيد هناك منافسة على الأماكن في التشكيل، لكن الأمر لا يتعلق بالسن، بل بمدى جودتك".

وأكمل: "اللاعبين الكبار يساعدوننا بشكل واضح، ويمنحونا النصائح وليونيل يخبرني أن أصل لمنطقة الجزاء لأكبر عدد ممكن من المرات طالما أستطيع، وأن أسدد طالما هناك فرصة".

وأردف: "أريد أن أهدي هدفي لوالدي وللاماسيا، لقد تعلمت الكثير هناك، وبطولة الدوري لم تنته بالنسبة لنا، سنقاتل حتى النهاية، ذلك ما علمونا إياه في مدرسة برشلونة".

جدير بالذكر أن هدف موريبا هو الأول له في مشاركته الثالثة بالدوري الإسباني بعدما كان قد صنع هدفين من قبل في مواجهتين سابقتين.