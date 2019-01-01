موريانتس: دياز صفقة من أجل مستقبل ريال مدريد

فرناندو موريانتس نجم ريال مدريد السابق يشيد باللاعب براهيم دياز القادم للنادي الملكي من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي ويؤكد أنه صفقة من اجل المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإسباني الكبير فرناندو موريانتس لاعب فريق ريال مدريد المعتزل بالشاب براهيم دياز المنتقل من صفوف مانشستر سيتي للنادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موريانتس وأكد خلالها أن دياز يعد صفقة من أجل مستقبل نادي ريال مدريد وسيقدم الكثير للفريق قريبًا.

"براهيم يعد صفقة من أجل المستقبل في ريال مدريد لقد صنع اسمًا لنفسه في فرق الشباب مع المنتخب الإسباني ثم أثبت نفسه مع نادي مانشستر سيتي".

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وأضاف: "نحن نتحدث عنه في الوقت الحالي لأنه لعب بشكل رائع في الفترة الماضية وريال مدريد قام بشرائه وهو عينه على المستقبل".

وأكمل: "كما كان الوضع مع البرازيلي فينيسوس جونيور، براهيم في حاجة لبعض الوقت من أجل أن يظهر بشكل جيد مع الفريق الأول في نادي ريال مدريد".

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واختتم تصريحاته: "لقد كنا جميعًا متشوقين لرؤية فينيسوس يلعب مع الفريق الأول، ومؤخرًا أصبح لاعبًا مذهلًا، فهو جيد في المواجهات الفردية والمساحات".