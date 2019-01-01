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مورفاي: إنجلترا تحتاج إلى أرنولد في وسط الملعب

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Getty Images
داني مورفاي يتحدث عن نجم ليفربول ترينت أرنولد وكيف سيلعب مع إنجلترا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال داني مورفاي إن مشاركة ترينت أليكساندر أرنولد مع منتخب إنجلترا يجب أن تكون في وسط الملعب وليس على مستوى الظهير الأيمن.

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وخسرت إنجلترا مباراة الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا، قبل أن تحسم المركز الثالث في مواجهتها أمام سويسرا.

وحول المنتخب، قال داني مورفاي إن هذا الجيل يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن بعضهم ينقصه فقط تعديل في المراكز والأدوار.

وأضاف: "بالمشهد الذي نشاهده دومًا في مباريات إنجلترا ندرك الحاجة إلى وجود لاعب سريع بالكرة وبدونها في وسط الملعب بالتحديد"

وتابع: "ترينت أرنولد يلعب كظهير أيمن وهو نفس المركز الذي يشغله كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، والذي سيجعل من الصعب أن يحجز أرنولد مكانًا أساسيًا"

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يذكر أن أرنولد كان قد صنع أكبر عدد من الأهداف التي يصنعها مدافع في موسم واحد خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ حوالي 20 عامًا.

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