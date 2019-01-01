مورا يكشف غضبه من بوتشيتينو في نهائي دوري أبطال أوروبا

ما سبب غضب مورا من بوتشيتينو؟

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كشف لوكاس مورا، مهاجم توتنهام، عن حالة الغضب التي شعر بها تجاه المدرب، ماوريسيو بوتشيتينو، بسبب خروجه من التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام خسر بثنائية نظيفة أمام ليفربول ليخسر فرصة التتويج بأول ألقابه بالتشامبيونزليج.

وقال مورا في تصريحات لصحيفة "أوبسيرفر": "كنت حزينًا لأنّ بوتشيتينو لم يتحدث معي قبل المباراة وشرح لي أي شيء، ولكن هذا أمر طبيعي".

وتابع: "لأكون صريحًا، حينما كنا في الفندق وأخبرنا بالتشكيل كنت حزينًا لأنني رغبت في لعب أهم مباراة لنا بصورة أساسية".

اللاعب البرازيلي أكد أنّه كان يترقب اللحظة التي يشارك فيها بديلًا في المباراة بهدف تقديم أفضل ما لديه للفريق ولكن الأفضل بالنسبة له كان اللعب أساسيًا.

وحول منافسة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، علّق: "سوف تكون صعبة لأنهم المرشح الأقوى لحصد البطولة ولكن لا يوجد فريق منيع عن الخسارة".

واختتم: "حققنا نتيجة إيجابية أمامهم في الدوري ولدينا فرصة جيدة للاستمرار على هذا النحو بهدف المنافسة. الجمهور ينتظر فوزنا بالبطولة".

توتنهام يواجه نيوكاسل مساء اليوم، الأحد، في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.