موراتي يدافع عن إيكاردي ويرفض سحب شارة القيادة منه

ماسيمو موراتي المالك السابق لنادي إنتر الإيطالي يعلن دعمه للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ويرفض سحب شارة القيادة منه من قبل إدارة النادي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ماسيمو موراتي المالك السابق لنادي إنتر الإيطالي عن دعمه للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب النيراتزوري الحالي في أزمة سحب شارة القيادة منه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتي وأكد خلالها أن اللاعب لا يستحق أن يتم التعامل مع بذلك الشكل، وأن ما وقع معه لا يمكن أن يأتي بالنفع على الفريق.

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وقال موراتي: "أرى في إيكاردي قائدًا عظيمًا للفريق، لقد لعب دومًا بجدية واحتراف من أجل الفريق واستحق شارة القيادة، ولا يمكن أن يقال عنه أي شيئَا آخر".

وأضاف: "أرى أنه كان خطأ الجميع أن المشكلة أصبحت علانية، كل شيء كان متاحًا للشارع وهذا ليس بالصحيح في الوقت الحالي".

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وأكمل: "قرار سحب شارة القيادة منه في منتصف الموسم ليس له داعي ولا يمكن أبدًا أن يأتي بأي خير على النادي في الوقت الجاري".

واختتم تصريحاته: "لا يمكن بيع اللاعب في الوقت الحالي من الموسم، ولدينا أهدافًا نريد أن نحققها، لا أرى أي استفادة من ذلك القرار".