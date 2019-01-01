موراتي: كونتي أم مورينيو؟ سباليتي خيار مميز وأحلم بمبابي في إنتر

رئيس إنتر ميلان السابق ماسيمو موراتي يتحدث حول سباليتي ومورينيو وكونتي ومبابي وماورو إيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث مالك إنتر ميلان السابق ماسيمو موراتي حول مستقبل الفريق خلال الموسم المقبل وتوقعاته لاسم المدرب المقبل.

وكان إنتر ميلان مرشحًا للدخول بقوة في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد انتقال ملكيته إلى المجموعة الصينية.

وحول ذلك، قال ماسيمو موراتي إن إنتر ميلان لا يحتاج إلى الكثير من التغييرات من أجل العودة إلى المنافسة على الكالتشيو مرة أخرى.

وأضاف: "كونتي ومورينيو مدربان كبيران، ولكنني أرى أن سباليتي موهوب ويستحق أن يكمل ما بدأه، إنتر ليس في حاة لمدربطالما يمتلك سباليتي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "ماورو إيكاردي لاعب كبير، هو مر بالعديد من الأزمات في الأوقات الأخيرة ولكن هذا لا ينفي أن قيمته بالنسبة لإنتر تبقى كما هي"

وحول اللاعب الذي يتمنى أن يراه بقميص النيراتزوري مستقبلًا قال موراتي: "أعتقد أنه كيليان مبابي، أحلم أن أراه لاعبًا في صفوف إنتر"

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يذكر أن ماسيمو موراتي يعتبر هو آخر سلالة عائلة موراتي التاريخية في إنتر ميلان، وهو من باع أسهم النادي إلى الإندونيسي توهير قبل أن تنتقل من توهير إلى المجموعة الصينية الجديدة.