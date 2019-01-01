موراتي: عودة إبراهيموفيتش إلى إنتر أمراً مجنوناً

ماسيمو موراتي يرغب في فعل شيئاً مجنوناً بإعادة زلاتان إلى النيراتزوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر السابق أن الأمر لو كان بيده، لأعاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق من جديد.

وينتهي عقد المهاجم السويدي مع فريقه لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في ديسمبر المقبل.

وقال موراتي في تصريحات صحفية: "لو كنت في منصبي السابق، لقمت بشيء مجنون وتعاقدت مع زلاتان إبراهيموفيتش".

وواصل: "هناك حالة من التوازن يجب الحفاظ عليها، ويجب علينا أيضاً احترام اللاعبين الموجودين بالفعل في إنتر".

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وتطرق الرئيس السابق للنادي، للحديث عن بداية كونتي مع الفريق قال: "طريقته في العمل لم تفاجئني، من المعروف أنه مدرب يعمل بجهد".

وتابع: "إنه يفكر فقط في النادي ويعمل بشكل أكثر من رائع، أعتقد أننا سنقاتل حتى نهاية الموسم على اللقب".

وأكمل: "بالطبع يوفنتوس أظهر أن لديهم فرصة أفضل، بالإضافة إلى أنهم فازوا بآخر ثمان ألقاب دوري، لديهم روح مختلفة".