موراتي: سينسي لاعب رائع يذكرني بشنايدر

رئيس نادي إنتر السابق يبدى اندهاشه من جودة لاعب الفريق الجديد سينسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر السابق أنه لم يتوقع أن يظهر ستيفانو سينسي لاعب الفريق الجديد بهذا الشكل.

وانضم سيني إلى صفوف النيراتزوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من ساساولو مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وقال موراتي في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي يقدمه سيني، وسعيد بمستوى الفريق تحت قيادة كونتي".

وتابع: "الأساسيات موجودة بالنسبة لإنتر ليحقق نتائج جيدة، كونتي مدرب رائع منح الفريق روح قتالية".

وواصل: "لم أتوقع أن يظهر سينسي بهذا الشكل، إنه سريع وذكي يذكرني بشنايدر".

ورفض موراتي الحديث عن ديربي ميلانو المنتظر، ولكنه شدد على أن إنتر يجب عليه القتال لتحقيق بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن إنتر سيلعب مع ميلان، مساء السبت القادم في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.