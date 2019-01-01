الليجا

موراتا يلوم دوري الأبطال بعد تعادل أتلتيكو مدريد

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المهاجم الإسباني يتحدث عن أسباب السقوط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

فشل نادي أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على مُضيفه بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني وذلك حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتراجع فريق العاصمة في سباق الليجا هذا الموسم.

كان أتلتيكو مدريد قد نجح في الفوز بالمباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا على ضيفه لوكوموتيف موسكو بنتيجة 2-0 خارج الديار، بعد أن تعادل في المباراة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي 2-2.

وفي تصريحات النجم الإسباني ألفارو موراتا بعد المباراة قال: "لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق خاصة بعد اللعب بعيدًا خارج الديار في موسكو، هذا ليس مبرر بالتأكيد ولكن الأمر مُرهق بعض الشيء".

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وتابع: "بطولة الدوري الإسباني لم تعد سهلة كما كانت في السابق، الأمور أصبحت معقدة والصراع كبير في السنوات الماضية، أعتقد اننا نسير على طريق جيد وفي حال ظلت تلك التشكيلة ثابتة سنتقدم للأمام ونتحسن مع الوقت".

وعن الغياب عن قائمة المنتخب الإسباني قال: "كنت أتمنى أن أتواجد بالقائمة ولكن عدم وجودي هو لأن المدرب يرى ذلك، هذا يجعلني أريد التطور والتحسن من أجل أن أتواجد بالمرة المقبلة وأساعد منتخب بلادي".

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