موراتا يتهم أليجري بإفساد انتقاله إلى برشلونة

أليجري أفسد الصفقة، موراتا يكشف كواليس تواصل تشافي معه لضمه إلى برشلونة

كشف ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد أنه كان قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، أثناء تواجده في يوفنتوس على سبيل الإعارة.

ألفارو موراتا لاعب ريال مدريد السابق، أوضح أنه تواصل مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من أجل الانتقال إلى كامب نو، لكن الصفقة تعطلت بسبب تدخل ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس.

وأوضح المهاجم الدولي الإسباني، أنه كان يملك العديد من العروض، وشكر تشافي على الاتصال به من أجل ضمه.

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وقال موراتا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "في الشتاء الماضي أتيحت لي أربع أو خمس فرص جيدة للغاية للرحيل، لكن أليجري كان واضحًا وقال لي لا تذهب من هنا، أريدك أن تلعب مع فلاهوفيتش".

وأضاف: "اللعب على الجبهة اليسري كان جهدًا بالنسبة لي".

وواصل: "اتصال تشافي بي شرف وشئ كبير للغاية أن يضعك مدرب ولاعب سابق مثله في الحسبان".

وأتم حديثه قائلًا: "أشكر تشافي على المكالمة لقد شعرت بإمتنان كبير".

يذكر أن برشلونة بعد فشل التعاقد مع موراتا الذي أكمل إعارته في تورينو، اتجهوا للتوقيع مع بيير إيمريك أوباميانج كلاعب حر بعد فسخ تعاقده مع آرسنال.