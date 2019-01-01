موراتا وسيلة أتليتكو مدريد لتجديد عقد سيميوني

المدرب سيُوقع على عقد جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الأخبار السعيدة لجماهير أتليتكو مدريد لن تتوقف عند التوقيع مع ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، بل ستمتد لتشمل مستقبل المدرب دييجو سيميوني.

إذ أشارت صحيفة آس الإسبانية لموافقة سيميوني على تجديد عقده مع النادي لموسم واحد بعد مفاوضات طويلة بين أخته ناتاليا سيميوني ورئيس أتليتكو، وسينتهي العقد الجديد عام 2021.

الصحيفة الصادرة من مدريد أوضحت في تفاصيل الخبر أن أحد أهم شروط المدرب الأرجنتيني لتجديد عقده مع النادي كانت ضمان دعم صفوفه باللاعبين المميزين لضمان مواصلة المنافسة على الألقاب.

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ويبدو أن صفقة موراتا كانت وسيلة الإدارة لإقناع سيميوني بأنها لن تتوقف عن دعم الفريق، إذ يرى المدرب أن المهاجم القادم من تشيلسي سيُمثل إضافة مهمة تساعده لمحاولة الفوز بالليجا والوصول للمرة الثالثة لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأتمت آس قائلة أن الاتفاق على تجديد العقد لن يُعلن قبل فبراير القادم، لكن العقود قد تُوقع بعد توقيع موراتا رسميًا للنادي، إذ سينضم بعقد إعارة مع حق الشراء نهائيًا.