موراتا: أتلتيكو مدريد متماسك ولا نتأثر بما يقال

ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد يشيد بزملائه في الفريق وبما قدموه ضد إسبانيول.

أشاد النجم الإسباني ألفارو موراتا نجم فريق أتلتيكو مدريد بما قام به زملائه أمام فريق إسبانيول في الجولة الـ ١٢ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن الفريق متماسك ولا يتأثر بما يقال حوله في كل مكان.

وقال موراتا: "الأمر الأهم هو تحقيق الفريق للفوز، هذا ما أقوله دومًا علينا أن نستمر في حالة وحدة في كل الحالات وطوال الوقت".

سيميوني عن المنافسة مع ريال وبرشلونة: علينا التحلي بالهدوء

وأضاف: "دومًا ما يكون لدينا الدافع، أحيانًا ننجح وأحيان أخرى لاعب لكننا طوال الوقت نكون في سعي نحو الفوز واليوم حققناه".

وأكمل: "الأمور داخل الفريق جيدة، نحن مجموعة متقاربة ولم نتأثر بما يقال عن الفريق ولو قمنا بما علينا القيام به سنصل لمراحل بعيدة هذا العام".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم على نظيره إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف وسجل موراتا الهدف الثاني.