موراتا يكشف عن معاناته في تشيلسي

تعرف على تصريحات موراتا حول فترته في تشيلسي

كشف ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، عن معاناته في الفترة التي قضاها في تشيلسي والسبب الذي جعله يقرر العودة إلى الدوري الإسباني.

موراتا رحل عن ريال مدريد في صيف 2017 ليقضي موسمًا ونصف في الدوري الإنجليزي قبل العودة وارتداء قميص الروخي بلانكوس.

وقال موراتا في حوار مع راديو ماركا الإسباني: "أنا سعيد في أتلتيكو مدريد. لقد مرت فترة توقفت فيها عن الاستمتاع بكرة القدم ولكني الآن سعيد، الجميع هناك يتعامل معي بصورة رائعة وكذلك زملائي في الفريق".

وتابع: "أعتقد أنني لم أؤمن بنفسي في انجلترا ولم يشعر زملائي بقدرتي على تحقيق أي شيء هناك وهذا تسبب في معاناتي مع تشيلسي ولكن الآن الأمور اختلفت".

المهاجم الإسباني أكد أنّه مرّ بأيام صعبة في تشيلسي موضحًا أنّه "قبل أحد المباريات كانت ابنتي مريضة وقضينا الليلة في أحد المستشفيات وبعدها بيومين لعبت لقاء وقدمت مستوى سيء وبعدها وجدت على هاتفي رسالة أنني لا أهتم بالفريق مما جعلني أحطم الهاتف".

وأردف: "كنت أتمنى لو نضجت مبكرًا بعمر 20 إلى 22 عامًا ولكن بعد ما حدث معي في تشيلسي قررت ضرورة الرحيل في يناير الماضي وتلقيت نحو 6 أو 7 عروض مختلفة لكن قراري كان العودة مرة أخرى إلى مدريد ولذلك وافقت على عرض أتلتيكو".

واختتم: "أتمنى الاعتزال في أتلتيكو مدريد وأعتقد أنّ لدي 5 أو 6 مواسم أستطيع أن أكون فيها بأفضل أحوالي. لم أستمر في نادي واحد لفترة طويلة وما أتطلع له مع الروخي بلانكوس هو الاستمرار وتحقيق النجاح والتتويج ببطولة رفقتهم".

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ27 عامًا سجل 7 أهداف في 13 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري رفقة الروخي بلانكوس في جميع البطولات.