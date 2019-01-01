الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

مودريتش يكسر الصمت بشأن طرده

التعليقات()
Getty Images
الكرواتي ينفي تعمده هذا التدخل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رفض لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد اتهامه بتعمد العرقلة التي طرد على إثرها من مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو.

وكان مودريتش قد تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 57 عقب الاحتكام لتقنية الفيديو، لمراجعة تدخله ضد دينيس سواريز.

وقال مودريتش عبر تويتر:"طرد لأجل تصرف من قبيل الصدفة..في حياتي ما كنت لأقوم بتدخل مشابه عن عمد ضد لاعب آخر، الأمر لم يكن إرادياً".

وكان مودريتش قد التزم الصمت ورفض التصريح عقب المباراة، إلا أنه عاد ليوضح القصة من زاويته، عقب البطاقة الحمراء المباشرة الأولى في مسيرته.

اختيارات المحررين

يذكر أن الملكي فاز على سيلتا فيجو 3-1 في الأسبوع الأول لليجا، رغم الطرد الذي تلقاه الكرواتي.

.

إغلاق