مودريتش يفتح النار على المؤمنين بـ"حظ ريال مدريد".. ويحكي كواليس معركة باريس سان جيرمان

حوار مليء بالإثارة للملك الكرواتي

في حوار مطول مع صحيفة "سبورتسكي" الكرواتية اليومية، تحدث نجم ريال مدريد لوكا مودريتش عن العديد من الأمور التي تخص موسمه المنصرم ومسيرته في ريال مدريد، علاقته بزملائه ومدربه ولم يخل الأمر أيضًا من تهكم على من ينتقدون ريال مدريد.

وقال مودريتش في بداية الحوار: "من الصعب قول إن هذا هو أفضل موسم لي كرويًا، لقد مررت بمواسم رائعة من قبل، منها 2017-2018 الذي حصدنا فيه لقب الثالثة عشرة، ولكنه كان موسمًا رائعًا بالفعل، أضيف إليه تأهلنا إلى مونديال قطر واتخاذ خطوة إلى الأمام في الدوري الأوروبي، ما أستطيع قوله هو أن هذا اللقب في دوري أبطال أوروبا كان الأفضل في مسيرتي".

استغربت لرؤية ميسي بقميص آخر!

وتحدث بشكل مستفيض عن إقصاء باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي قائلًا: "مباراة باريس كانت فارقة في مشوارنا، قبلها لم يكن أحد يرشحنا مطلقًا ولم تكن هناك ثقة فينا كي نقصي هذا الفريق، في ملعب حديقة الأمراء كنا سيئين للغاية، ولكنني أذكر أني قلت لكارباخال وقتها: سترى كيف سنقصيهم في البرنابيو! ولقد كان هو أيضًا يؤمن بعودتنا".

وأضاف: "كان من الغريب جدًا أن أرى ميسي بعد العديد من مباريات الكلاسيكو وهو يرتدي قميصًا آخر، أضيفت موهبته إلى موهبة نيمار ومبابي وكونا فريقًا رائعًا أظهر للعالم أنه من بين الصفوة".

الصورة المثيرة للجدل

وعن الصورة التي صورت له وهو يطلب قميص كيليان مبابي، والتي أسالت الكثير من الحبر بعدما رفض مبابي التوقيع لريال مدريد، قال مودريتش: "لقد طلبت من مبابي الطريق لغرف خلع الملابس ولا أندم على ذلك، بصراحة يضحكني كثيرًا ما تتناوله وسائل الإعلام عادة حول مثل هذه الأمور، أنا أتفهم أن الإعلام يريد جعل كل شيء مميزًا وخاصًا، ولكن ببساطة قميص مبابي كان حلم طفل، إنه نجل فيدا (زميله في المنتخب الكرواتي) وطلب مني أن أحصل له على القميص وهذا كل ما في الأمر!".

وأردف: "لقد قرر مبابي ما قرره وانتهى الأمر، من حقه أن يقرر ما يريد والآن عليه أن يتعايش مع قراره، إنه لاعب رائع ولكن لا يوجد لاعب أهم من نادٍ، ريال مدريد هو الأعظم، إنه فوق الجميع وطيلة الوقت سيظل الوضع هكذا، قد يأتي فيما بعد، الوقت سيخبرنا".

واسترجع مودريتش ذكريات بطولاته الخمسة على مستوى دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قائلًا: "أتذكر حين سافرت إلى مدريد بنهاية أغسطس 2012، وأتذكر كيف كنت أتوق لمنحي الفرصة من قبل جوزيه مورينيو للمشاركة أمام برشلونة في السوبر الإسباني، أتيت من توتنهام حيث أديت 4 مواسم رائعة ولكنني لم أحظ بفرصة الفوز بأي بطولة، ولذلك جئت إلى مدريد، جئت من أجل البطولات، هنا في مدريد حين تأخذ بطولة تفكر فورًا في التالية، إنه الشيء الاعتيادي هنا، إنه أشبه بالحامض النووي، الآن نفكر في الـ 15".

حظ ريال مدريد

وعن الأحاديث التي طالت مفهوم حظ ريال مدريد، والتي هاجمها مرارًا، قال مودريتش: "لقد أخرجنا فرقًا عملاقة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، هل كل هذا بالحظ؟ ألا ترى أن جودة اللاعبين لعبت دورًا فارقًا في الأمر، البعض يفضل القول إننا نفوز بالصدفة والمعجزات، لا أشغل بالي بذلك، دعهم يفكرون ودعنا نحن نفوز!.

أما عن قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، يقول مودريتش: "حزنت حين رحل راموس عن الفريق بالتأكيد، لقد كان قائدًا رائعًا وصديقًا جيدًا، وعائلته كانوا أصدقاءنا أيضًا، لقد دعمني وأدخلني إلى الفريق وعاملني بشكل جيد وأعطاني ما يلزم حين لم أكن ألعب، الآن نحافظ على علاقتنا ونتحدث يوميًا عبر المراسلات، ولكن كما قلت مدريد باقٍ، هذا هو الحامض النووي الخاص بهذا النادي".

أنشيلوتي وبنزيما

وعن مدربه كارلو أنشيلوتي: "أنشيلوتي كان له دور كبير في مرحلة ما بعد زيدان، ليس من السهل أن تتعامل هكذا بعد رحيل زيزو، لقد طور العديد من اللاعبين وضمن الأفضل للفريق، علاقتي به جيدة للغاية، نتحدث كثيرًا عن كرة القدم، ممتن لتقديره لي كلاعب".

وأسهب مودريتش في مدح نجم ريال مدريد كريم بنزيما، قائلًا إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدًا: "بنزيما هو بنزيما، لاعب رقم 9 و10 في واحد!، موهبة طاغية وقوة واستمتاع وحافز، إنه واحد من أفضل من لعبت معهم، يستحق الكرة الذهبية بكل تأكيد، ولكنني لا أرى أنه يستحقها لهذا الموسم فقط، بل لمواسم سابقة عديدة، من أول تدريب رافقته فيه في فالديبيباس وأنا أ‘رف ما يمتلك وأستمتع باللعب معه، خلال السنوات الماضية تم انتقاده كثيرًا، ورغم ذلك لم يستسلم، آمن بنفسه ورد بموهبته ومثابرته، أخرس كل من انتقدوه وجعلهم محبيه".

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