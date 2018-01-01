مودريتش يرد على سيميوني ويهاجم ميسي ورونالدو

لاعب الوسط الكرواتي يتعجب من عدم حضور ميسي ورونالدو لحفل الكرة الذهبية لعام 2018

هاجم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، دييجو سيميوني المدير الفني للغريم التقليدي أتليتكو، بسبب هجومه المتواصل على فريقه.

المدرب الأرجنتيني يتعرض لحملة هجوم شديدة في الفترة الأخيرة، لتصريحاته التي يشكك فيها بألقاب ريال .

مودريتش الحاصل مؤخراً على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018، كانت له بعض الكلمات عن مدرب الجار اللدود لريال مدريد.

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وقال الكرواتي:"أشعر باحترام كبير جداً تجاه سيميوني وكذلك لاعبيه وجمهور أتليتكو".

وأضاف:"أتفق أن سيميوني يخرج أفضل ما عند لاعبيه، لكن لا يوجد أي داعي لمهاجمته لاعبي ريال".

وتابع:"يستغل أي فرصة من أجل التحدث عن أشياء غير واقعية للتشكيك في إنجازاتنا".

هكذا تمنى @paulpogba عيد ميلاد سعيد لجيسي لينجارد! 🕺😅



(📹: IG/paulpogba) pic.twitter.com/qdzMp2FzeW — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

واستكمل مودريتش:"عندما ننتصر نقوم بتهنئتهم وهذا حدث في بطولتي دوري أبطال أوروبا،حيث فزنا بهما على حساب أتليتكو في المباراة النهائية".

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نقطة أخرى تحدث عنها مودريتش، وهي عدم حضور الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لحفل الكرة الذهبية.

وأوضح نجم وسط ريال:"هو اختيارهما بالمقام الأول، لا يمكنني إيجاد سبباً منطقياً يمنعهما من الحضور".

واستكمل:"أعتقد أنهما يفضلان الظهور في حالة الفوز فقط، وهذا أمر غير عادل لباقي اللاعبين والجماهير والمصوتين".

جدير بالذكر أن رونالدو جاء في المركز الثاني خلف مودريتش بقائمة الكرة الذهبية، بينما احتل ميسي المركز الخامس.