مودريتش وراموس وبنزيما.. تحديات جديدة للحرس القديم في ولاية أنشيلوتي الثانية

للمرة الثانية..

يستعد عدد من لاعبي ريال مدريد للعمل مع كارلو أنشيلوتي في الحقبة الثانية له، بعدما لعبوا تحت قيادته في الولاية الأولى التي كانت في موسمي 2014 و2015.

وأعلن نادي ريال مدريد عن نجاحه في ضم المدير الفني الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي ليعود للعمل في صفوف الملكي من جديد بعد ست سنوات على رحيله.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن أنشيلوتي وافق على تدريب الملكي بالرغم من وجود عقد يجمعه بإيفرتون.

وعمل داني كارفاخال وسيرخيو راموس ورافائيل فاران وناتشو ومارسيلو وطوني كروس ولوكا مودريتش وفرانشيسكو إيسكو وكريم بنزيما بالفعل مع المدرب الإيطالي بين عامي 2013 و 2015.

كل منهم يواجه حالة مختلفة في الوقت الحالي وحقبة مختلفة من مسيرته، حيث مرت 7 سنوات اختلف فيها كل شيء تقريبًا وتقدم فيها الجميع في العمر وزادت خبراتهم.

بالنسبة لداني كارباخال فإن أنشيلوتي هو من منحه الفرصة في بداية مسيرته مع النادي الملكي، حيث انضم إلى ريال مدريد في صيف العام 2013، مع التعاقد مع المدير الفني الإيطالي.

فاران وراموس اعتمد عليهما كارلو أنشيلوتي ولكن يبدو أن مستقبلهما غير مضمون، كروس ومودريتش أيضًا بدأت ثنائيتهما معه، وكان ناتشو بديله الذهبي، ومارسيلو عاد لمستواه معه.

رسميًا .. أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد خلفًا لزيدان!

جدير بالذكر أن أنشيلوتي سيباشر عمله في ريال مدريد بشكل فوري، وسيكون أول تجمع كامل له مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد بعد انتهاء بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا.