مودريتش: نضجت وسط الحروب، أوقفوا موت الأبرياء!

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ملعب ريال مدريد أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تساعد أي شخص.

جاء هذا في تغريدة نشرها مودريتش على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وأكد خلالها أنه عانى من ويلات الحرب في صغره.

وقال مودريتش: "لقد كبرت في وسط الحرب، ولا أتمنى لأي شخص أن يجد نفسه في وسطها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "يجب علينا أن نوقف حالة اللا منطق التي تتسبب في موت الأبرياء، نريد أن نعيش في سلام".

وكان مودريتش قد لعب مواجهة فريقه ريال مدريد الأخيرة ضد رايو فاييكانو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وفاز الملكي في حضور مودريتش بهدف نظيف، حيث شارك النجم الكرواتي لمدة 88 دقيقة قبل أن يقوم كارلو أنشيلوتي باستبداله.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بعد مرور 26 جولة.