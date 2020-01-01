مودريتش: مورينيو ترك رونالدو على وشك البكاء

لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد يؤكد العلاقة بين كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو كانت متوترة للغاية.

كشف لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد عن طبيعة العلاقة المتوترة بين كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو أثناء وجود الثنائي في الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مودريتش ونقلتها صحيفة "آس" وأكد خلالها أن مورينيو صب غضبه على رونالدو في مباراة كان فيها ريال مدريد متقدمًا بهدفين نظيفين بكأس ملك إسبانيا بآخر أعوام المدرب.

وكان ريال مدريد قد خرج في ذلك الموسم دون بطولات، حيث خسر الدوري مبكرًا كما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام بوروسيا دورتموند.

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وقال مودريتش: "كنت أشعر بالدهشة من رد فعل مورينيو في تلك اللحظة، كنا نتقدم في النتيجة بهدفين نظيفين ورونالدو لم يطارد المنافس أثناء تنفيذ رمية تماس فغضب المدرب بشدة".

وأضاف: "الثنائي تشاجرا لفترة طويلة داخل الملعب وبعد العودة لغرف الملابس بين الشوطين رونالدو كان محبط للغاية وعلى وشك البكاء".

وأردف عن رد فعل هداف الفريق بذلك الوقت: "رونالدو قال أنه يقوم بكل ما في وسعه وأنه يقدم أفضل ما لديه ومع ذلك فمورينيو دائم الانتقاد لي".

جدير بالذكر أن نفس العام الذي شهد تلك الواقعة رفض فيه الثنائي الصعود للمدرجات للتتويج بالميدالية الفضية في كأس ملك إسبانيا عقب خسارة النهائي ضد أتلتيكو مدريد.