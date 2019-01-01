مودريتش محذرًا لاعبي كرواتيا: بيل لن يتأثر بمشاكله مع الريال

على الرغم من الصورة المأساوية التي بدا عليها النجم الويلوي جاريث بيل مع ريال مدريد الموسم المنصرم، إلا أن زميله في الفريق ومنافسه في قمة الغد لوكا مودريتش، حذر من عواقب الاستهانة أو التراخي أمام الهداف التاريخي لبلاد الغال.

وبصم بيل /29عامًا/ على واحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق في مسيرته الاحترافية، وذلك في الوقت الذي كانت تعول عليه جماهير اللوس بلانكوس كثيرًا، ليعوض الفريق رحيل الأيقونة كريستيانو رونالدو، إلا أنه خذل الجميع بعروض ومستوى للنسيان.

ويعرف أفضل لاعب في العالم العام الماضي، أن زميله يعيش أسوأ أيامه كلاعب، بعدما تّحول للاعب منبوذ من قبل جماهير الميرينجي، مع ذلك، حذر زملائه في المنتخب من خطورة لاعب توتنهام السابق، وذلك في ليلة اللقاء المرتقب الذي سيجمع كرواتيا بويلز في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

💢 من أساسيات اللعب ضد راموس سواء كان مع ريال مدريد أو المنتخب الإسباني



◀️ "لا تترك له مساحة للتنفس أثناء الضربات الركنية والضربات الثابتة"



✴️ هذا اللاعب يعشق الضربات الركنية .. لديه علاقة غريبة مع الأهداف من الركلات الركنية والضربات الثابتة عمومًا pic.twitter.com/iRyvrFRTIS — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

وقال مودريتش في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) "أعرف ما يعنيه اللعب للمنتخب بالنسبة لبيل، لذلك لا أعتقد أن قلة مشاركته مع ريال مدريد ستؤثر عليه في مباراة السبت، بل أتوقع أن يكون في أفضل حالاته، لذا ينبغي علينا إيقافه بقدر استطاعتنا ونحد من موهبته العظيمة".

وستقام المباراة على ملعب "جرادسكي" ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لليورو، للمجموعة الخامسة النارية التي يتقاسم صدارتها الرباعي"سلوفاكيا، ويلز، كرواتيا والمجر"، لكل منتخب 3 نقاط، ويتبعها في مؤخرة المجموعة المنتخب الأذربيجاني بدون نقاط.