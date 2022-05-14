سحر مودريتش وهدوء كاسيميرو وروعة ألابا.. كامافينجا يتحدث عن زملائه في ريال مدريد

أدلى نجم الوسط الصاعد بقوة في سماء الكرة العالمية، إدواردو كامافينجا، بحوار مع مجلة "فرانس فوتبول" استعرض فيه العديد من الملفات المتعلقة بالنادي وبحياته المهنية.

قال كامافينجا عن الحصة التدريبية الأولى التي اشترك فيها بقمصان ريال مدريد: "قلت لنفسي يومها، إدواردو، عليك أن تبقى نفسك في المنتصف لأطول وقت ممكن".

وعبر كامافينجا عن استغرابه بسبب عدم احتفال اللاعبين بشدة عقب التتويج بالسوبر الإسباني مقارنًا الوضع الحالي بوضعه حينما كان يلعب في رين، مؤكدًا: "لقد أدركت كم أن الأمر سيكون مختلفًا عن رين، كنا نفوز بأي مباراة ونبدأ الاحتفال، أما هنا، فالانتصارات الكبرى فقط هي ما تجعلنا نحتفل بقوة".

ماذا قال كامافينجا عن علاقته بألابا ومودريتش وكروس وكاسيميرو؟

واستعرض كامافينجا علاقته بعدد من اللاعبين، أولهم ألابا الذي قال عنه: "إنه شخص جيد كما يشاع عنه، أتحدث معه ويسمعني ونملك علاقة مميزة، إذا قمت بعمل شيء غير جيد يخبرني بذلك بوضوح".

وعن علاقته بزملائه في وسط الميرنجي، كاسيميرو وكروس ومودريتش قال: "الكل أشعرني بالارتياح دون استثناء، أعتقد أنني ودود بعض الشيء وحينما أود طرح سؤال أفعل ذلك ولا يتأخر أحد في الإجابة علي وتعليمي سواء لوكا (مودريتش) أو توني (كروس) أو كاسيميرو".

وتحدث بالتحديد عن مودريتش قائلًا: "أن تفوز بالكرة الذهبية يعني أن لديك شيئا ما، ومودريتش لديه شيء سحري، رؤيته للملعب رائعة للغاية، يدافع مثلما يهاجم، وأستمد الإلهام من الطريقة التي يتحرك بها".

وعن كاسيميرو، قال: "حينما ألعب إلى جواره يخبرني ان أكون هادئًا، وأن أحافظ على نفسي من البطاقات".

واختتم حديثه بشكل عام قائلًا: "أتطور هنا، إنه النادي الأعظم في العالم، الكل يتطور ويركض أسرع في الميدان، مثلها مثل أي وظيفة، كلما شعرت بالراحة تطورت أسرع".

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