مودريتش: بيريز اتهمني بالجنون لطلبي الرحيل عن ريال مدريد

مودريتش كان قريباً من إنتر الصيف الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، عن تفاصيل ما حدث بينه وبين رئيس النادي فلورينتينو بيريز في أعقاب طلبه الرحيل إلى إنتر الصيف الماضي.

وكان مودريتش، بحسب التقارير، يرغب بالرحيل عن ريال مدريد بعد كأس العالم والرحيل إلى إنتر بسبب العرض المادي المغري من قبل النيراتزوري.

وقال مودريتش مع "سبورتسكي نوفوتسي": "بيريز قال لي إنني مجنون لتفكيري بترك ريال مدريد وأنه لا يملك أي نية لبيعي وتركي أرحل". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "الأكيد الآن هو أنني سألعب في ريال مدريد حتى نهاية عقدي".

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2020 ولم يقم بتجديده حتى الآن رغم التقارير التي أشارت عن مفاوضات بين الطرفين.

وعلق مودريتش على أحقيته بجائزة الكرة الذهبية: "ميسي ورونالدو بالنسبة لي بطلان سيطرا لعشرة أعوام".

وختم: "لو التصويت يتم بناء على الجودة فسيحتكرا كل الجوائز، أما نحن نتحدث عما نقدمه في الموسم وعلى أساسه تذهب أصوات اللاعبين، الجمهور، المدربين، والصحافة، هل كل هؤلاء أختاروا بشكل خاطيء".

يُذكر أن مودريتش كان توجب بجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم عن 2018 لينهي احتكار الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.