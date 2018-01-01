مودريتش: أريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد

سبب وحيد يمنع الكرواتي عن تحقيق حلمه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ضم متوسط الميدان الكرواتي، لوكا مودريتش، جائزة فردية جديدة لقائمة الجوائز التي حصدها عام 2018، بالفوز بجائزة أفضل لاعب كرواتي للعام الحالي.

أفضل لاعب في أوروبا والعالم والحائز على الكرة الذهبية، تحدث عن مستقبله مع ريال مدريد، والتقارير التي تربطه بالرحيل.

ومزح الكرواتي عقب التتويج بالجائزة: "كان لدي رف وحيد من أجل الألقاب، الآن سأجلعه أكثر اتساعًا".

وتحدث وصيف كأس العالم عن بدايته: "العديد من الناس يعرفون وقد يتعلمون شيئًا منها، سأؤمن دائمًا بنفسي ولن أنظر للمخاطر مرة أخرى، تلك القصص هي من جعلتني أكثر قوة".

صدق أو لا تصدق.. لاعبو آرسنال لم يسددوا سوى كرة واحدة على مرمى برايتون خلال الـ45 دقيقة الثانية بأكلمها! 🙃



ليس هذا ما اعتدناه من كتيبة إيمري 👎 pic.twitter.com/elGndjtmB6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وعن ما حققه في العام الأخير: "الشيء الأهم في الحقيقة العام الحالي، هو ارتفاع مستوى اللعب، لأننا دخلنا في فترة معقدة بعد سلسلة من النجاحات التي حققناها، هدفي الشخصي هو إنهاء مسيرتي مع ريال مدريد، سيكون هذا السيناريو المثالي، لكن لتحقق هذا عليّ أن أكون قادراً على اللعب في أعلى مستوى، وهذا شيء ليس سهلاً".

وواصل حديثه: "العديد يرون أنه الأفضل في الوقت الحالي الاعتزال الدولي بعد الوصول لنهائي كأس العالم، لكن قلبي يريد أن أواصل اللعب، وسأواصل طالما المنتخب يحتاجني".

وعن تكريم منتخب بلاده للتنس الفائز بكأس ديفيز: "أنا سعيد لرؤية فريقنا يحقق الفوز باللقب، خاصة أنني أحب التنس، لكنني أسعد لأنهم حققوا الفوز على فرنسا بالنهائي".

وكانت بعض التقارير قد ربطت الكرواتي، بالعودة للدخول في مفاوضات مع إنتر الإيطالي الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.