مؤجلات وضغط مباريات.. كأس العالم يهدد موسم ريال مدريد القادم!

الملكي سيعاني من الضغوطات في الموسم الجديد

ينتظر فريق ريال مدريد معرفة موعد بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، حيث من الواضح أنها ستؤجل بسبب التضارب في المواعيد مع كأس العالم للمنتخبات.

وكان الفريق الملكي قد أعلن تسيده على العالم من خلال تحقيقه لتلك البطولة 4 مرات، آخرها كان في موسم 18-19.

لكنه ليس من الواضح حتى الآن، إذا كانت ستلعب البطولة الخاصة بالموسم الماضي في نهاية السنة، أم مطلع العام الجديد.

حيث ستقام بطولة كأس العالم للمنتخبات في قطر في فترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام الجاري.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية تقام عادةً في مطلع شهر ديسمبر، وهو ما تعودنا عليه في السنين الماضية.

وتحدث تلك الحادثة لأول مرة، لأن بطولة كأس العالم تقام في الشتاء في منتصف الموسم، وليس في الصيف كعادتها.

ولذلك من المقترح أن تقام بطولة الأندية في شهري فبراير ومارس من السنة الجديدة.

لكن هذا المقترح سيحدث مشكلة في تقويم السنة الرياضية بإسبانيا، حيث تقام تصفيات بطولة كأس الملك في نفس التوقيت.

مما سيضع بعض المؤجلات في "أجندة" الفريق الملكي في الموسم المقبل، وهذا النوع من الضغوطات البدنية قد يؤثر على منظومة المدرب كارلو أنشيلوتي.

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